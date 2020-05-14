Сергей Собянин анонсировал массовую проверку москвичей на иммунитет к COVID-19
Уже до конца текущей недели 30 столичных поликлиник начнут забор крови у граждан для скрининговых исследований. Каждую неделю около 70 тысяч горожан будут получать приглашения сдать иммуноферментный анализ (ИФА) крови
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах властей провести массовую проверку горожан на иммунитет к коронавирусу COVID-19.
Градоначальник сообщил «Интерфаксу», что уже до конца текущей недели 30 столичных поликлиник начнут забор крови у граждан для скрининговых исследований. Каждую неделю около 70 тысяч горожан будут получать приглашения сдать иммуноферментный анализ (ИФА) крови.
Кроме того, ИФА-диагностику будут применять на предприятиях, которые обязаны периодически проверять сотрудников на коронавирус. Это предприятия, работающие в сферах ЖКХ, транспортные компании, правоохранительные органы и медицинские учреждения.
Г-н Собянин отметил, что задача властей состоит в выявлении людей, которые переболели коронавирусом и выработали к этой инфекции иммунитет.