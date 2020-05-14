В Екатеринбурге эко-активисты высадили деревья вместо вырубленных, а их обвинили в экологическом экстремизме
Мэрия Екатеринбурга обратилась в ФСБ и МВД с просьбой проверить действия экологических активистов, которые самовольно посадили деревья в парке возле УрГУПС
Мэрия Екатеринбурга обратилась в ФСБ и МВД с просьбой проверить действия экологических активистов, которые самовольно посадили деревья в парке возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), сообщает Znak.com со ссылкой на вице-мэра Александра Ковальчика.
11 мая группа эко-активистов высадила 47 саженцев яблонь, лещин, ив и ясеней в парке на месте предполагаемого строительства бассейна для УрГУПС. Вырубка деревьев на этом месте была произведена в декабре 2019 года по инициативе руководства университета.
По данным портала 66.ru, экологи обратились в прокуратуру, которая по результатам проверки признала вырубку деревьев незаконной и потребовала от университета устранить нарушения. Однако в итоге активисты сами решили посадить новые деревья на месте вырубки.
Чиновники заявили, что экологи «сделали неверные выводы», а высадку деревьев назвали незаконной. В мэрии также отметили, что в декабре около университета проводилась «санитарная очистка территории», а не вырубка.
Глава экологического совета Ольга Старцева в свою очередь обвинила активистов в «экологическом экстремизме». По ее словам, без экспертов нельзя привозить деревья и «где угодно их пихать».