Ульяновские чиновники устроили пикник с музыкой и шашлыками во время режима самоизоляции
Чиновники и депутаты Димитровграда Ульяновской области устроили отдых с шашлыками и музыкой во время режима всеобщей изоляции. Праздник по случаю дня рождения одного из депутатов был устроен еще в апреле, но запись мероприятия попала в интернет только сейчас
Чиновники и депутаты Димитровграда Ульяновской области устроили отдых с шашлыками и музыкой во время режима всеобщей изоляции. Праздник по случаю дня рождения одного из депутатов был устроен еще в апреле, но запись мероприятия попала в интернет только сейчас.
Телеканал «Звезда» сообщает со ссылкой на начальника базы отдыха «Русич», что праздник состоялся перед майскими праздниками. Сейчас спецкомиссия проводит проверку по факту нарушения режима самоизоляции.
Начальник охраны базы отдыха «Русич» заявил, что сейчас база закрыта для посетителей.
Это уже не первый случай, когда региональные чиновники нарушают режим всеобщей изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Так, в Мурманской области чиновники во время карантина устроили морскую рыбалку, а вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко засветилась на пикнике рядом с хозяйством Абрау-Дюрсо. Чиновница была уволена.