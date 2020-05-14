Госкорпорации планируют построить в России 30 мусоросжигательных заводов
Государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о строительстве в стране как минимум 25 мусоросжигательных заводов помимо тех, что уже троятся в Московской области и Татарстане
Государственные корпорации «Росатом», «Ростех» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о строительстве в стране как минимум 25 мусоросжигательных заводов помимо тех, что уже троятся в Московской области и Татарстане. В «Гринпис» считают, что реализация этого плана приведет к ухудшению экологической обстановки в России и росту народного протеста.
В корпорациях заявили, что мусоросжительные заводы будут обслуживать «крупнейшие туристические центры и агломерации с населением не менее 500 тысяч человек. В каких именно регионах планируется построить МСЗ, не уточняется.
Оператором программы выступит дочерняя структура «Ростеха» компания «РТ-Инвест». Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей, сообщает «Медуза».
Напомним, что «РТ-Инвест» уже строит в Подмосковье четыре мусоросжигательных завода и один около Казани. Жители этих регионов выступают категорически против строительства МСЗ, так как считают, что из-за вредных выбросов вырастет число онкологических заболеваний.
В «Гринпис» считают, что строительство 25 новых мусоросжигательных заводов не решит мусорную проблему, а только приведет к увеличению объема вредных выбросов и росту производства неперерабатываемого пластика. Все 30 заводов смогут сжигать лишь 20% от всех отходов и одновременно производить токсичную золу, для захоронения которой придется строить полигоны для токсичных отходов. От 30 МСЗ ежегодно будет образовываться 5 млн тонн токсичных отходов, сообщает Znak.com.
Еще одна деталь - заводы будут сжигать только неперерабатываемый мусор, объемы которого сейчас активно пытаются сократить в Европе. В России же напротив использование неперерабатываемой упаковки вырастет, так как она будет необходима для загрузки мусоросжигательных заводов.
Планы государственных корпораций по строительству десятков МСЗ приведут к росту народных протестов, так как люди не желают дышать вредными выбросами и ставить под удар свое здоровье.