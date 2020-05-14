СКР возбудил уголовное дело по факту публикации на сайте «Бессмертного полка» фотографий Гитлера и Гиммлера
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма» по факту размещения в онлайн-проекте «Бессмертный полк» фотографии Адольфа Гитлера и его соратника Генриха Гиммлера, которого считают организатором Холокоста
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма» по факту размещения в онлайн-проекте «Бессмертный полк» фотографии Адольфа Гитлера и его соратника Генриха Гиммлера, которого считают организатором Холокоста.
Согласно материалам следствия, 10 мая неизвестные опубликовали на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера под именем полковника Красной Армии Алексеева В. М.
На сайте «Банк памяти» была размещена анкета с фотографией Адольфа Гитлера с комментарием, что на изображении - участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо.
В Следственном комитете заявили, что такими действиями неизвестные пытаются одобрить преступления нацистского режима. В настоящее время следователи устанавливают личности тех, кто пытался выдать нацистов за героев войны.