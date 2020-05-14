Московский завод тепловой автоматики закрыли из-за нарушения санитарных норм
Роспотребнадзор временно запретил работу Московского завода тепловой автоматики за нарушение санитарных норм во время пандемии коронавируса. Предприятие возобновило работу 12 мая, но уже на следующий день было опечатано
Роспотребнадзор временно запретил работу Московского завода тепловой автоматики за нарушение санитарных норм во время пандемии коронавируса. Предприятие возобновило работу 12 мая, но уже на следующий день было опечатано.
По данным санитарного ведомства, руководство завода не обеспечило сотрудников защитными масками и перчатками. На проходной предприятия отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции. Также администрация завода не закупила бесконтактные термометры для измерения температуры работников.
Напомним, некоторым предприятиям власти разрешили возобновить работу с 12 мая, но при условии обеспечения безопасных условий для здоровья сотрудников.