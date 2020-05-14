Глава «Аэрофлота» попросил власти снять двухнедельный карантин для перемещающихся по России граждан
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к властям с просьбой о поэтапной отмене 14-дневного карантина, который введен в некоторых регионах для приезжих из Москвы и других субъектов федерации с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев обратился к властям с просьбой о поэтапной отмене 14-дневного карантина, который введен в некоторых регионах для приезжих из Москвы и других субъектов федерации с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Такой каратин для приезжих, в частности, действует в курортных городах.
Виталий Савельев высказал свою просьбу на совещании по поддержке авиапрома и авиаперевозок с участием президента Владимира Путина, сообщают «Ведомости».
Гендиректор «Аэрофлота» отметил, что из-за обязательного двухнедельного карантина авиакомпании практически не могут летать из Москвы по России. В этой связи он попросил главу государства поручить своим подчиненным разработать условия для поэтапной отмены карантина для приезжих.
«Отмена карантинных региональных мер — это фундаментальное условие для начала восстановления спроса. Сейчас никто в здравом уме не полетит в Сочи, Крым или Татарстан, зная, что придется 14 дней сидеть на карантине», - прокомментировал просьбу главы «Аэрофлота» глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.