Росреестр засекретил данные об элитной квартире генпрокурора Игоря Краснова
Росреестр засекретил информацию о квартире генпрокурора Игоря Краснова в доме на Мичуринском проспекте Москвы. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
Росреестр засекретил информацию о квартире генпрокурора Игоря Краснова в доме на Мичуринском проспекте Москвы. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
На момент вступления Игоря Краснова в должность генпрокурора России в его декларации была указана квартира площадью 124 кв.м. на Мичуринском проспекте. Собственником этой жилплощади также является несовершеннолетняя дочь силовика. Аналогичные данные были указаны в базе Росреестра. Однако в середине апреля имена двух собственников этой квартиры были скрыты. Сейчас в выписке Росреестра говорится, что доли в этой квартире принадлежат «Российской Федерации».
Квартира генпрокурора располагается в элитном жилом комплексе «Белый лебедь». Стоимость этого объекта оценивается в 59 млн рублей. Согласно официальным декларациям о доходах, с 2012 года семья Игоря Краснова заработала около 8,9 млн рублей.
Согласно декларации, генпрокурор также арендует загородный дом площадью 213 кв.м. в элитном поселке «Жуковка-1» в Подмосковье. В Росреестре указано, что дом принадлежит оздоровительному комплексу «Рублево-Успенский», оформленному на управление делами президента. Аренда такого коттеджа может стоить около 200 тысяч рублей в месяц.