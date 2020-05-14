14 мая 11:57
В Минсельхозе Пензенской области проходят обыски по делу о мошенничестве
Сотрудники ФСБ России утром 14 мая пришли с обысками в здание правительства Пензенской области. Источник ТАСС сообщает, что следственные мероприятия проводятся в рамках некоего уголовного дела
Сотрудники ФСБ России утром 14 мая пришли с обысками в здание правительства Пензенской области. Источник ТАСС сообщает, что следственные мероприятия проводятся в рамках некоего уголовного дела.
Глава пресс-службы администрации Пензенской области Дина Черемушкина сообщила изданию «Подъем», что обыски проводятся в Министерстве сельского хозяйства.
В УФСБ по региону сообщили, что следственные действия касаются главы Минсельхоза Андрея Бурлакова. Чиновника подозревают в совершении мошеннических действий и хищении бюджетных средств.