Редакция The New York Times отвергла обвинения в распространении фейк-ньюс об уровне смертности от COVID-19 в России
Редакция американского издания The New York Times отвергла обвинения в распространении фейковой информации о недостоверности российской статистики по коронавирусу.
Редакция американского издания The New York Times отвергла обвинения в распространении фейковой информации о недостоверности российской статистики по коронавирусу. В газете выразили уверенность в том, что Москва занижает данные о смертности.
Соответствующая публикация была основана на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», - заявил «Интерфаксу» вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.
Ранее The Financial Times и The New York Times сообщили, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть выше на 70%, чем официальная статистика. Журналисты отметили, что в апреле 2020 года в российских столицах было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем за предыдущие пять лет по отдельности. При этом в официальной статистике говорилось только о 629 смертях от коронавируса за прошлый месяц. Таким образом, если добавить к этому официальных 2009 случаев смерти от COVID-19 (по данным на 11 мая), то это будет означать рост числа умерших в России на 72%, говорилось в статье The Financial Times.
Публикации о занижении данных по смертности от коронавируса вызвали возмущение со стороны российских чиновников. В МИД России заявили, что будут жаловаться в ООН на распространение фейк-ньюс, а депутаты Госдумы потребовали лишить указанные издания аккредитации в РФ.