14 мая 11:42
В России вторые сутки подряд сокращается количество новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки зарегистрировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России 252 245 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью
Фото: news.bigmir.net
В России за сутки зарегистрировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России 252 245 заболевших, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.
По состоянию на 14 мая, число выздоровевших пациентов выросло до 53 530 человек. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 93 человека. Всего умерших 2 305 человек.
В Москве за сутки выявили 4 712 случаев заражения (всего 130 716), в Московской области – 918 случаев (24 580), в Санкт-Петербурге – 460 (8 945), а в Нижегородской области – 238 новых случаев (5 596).