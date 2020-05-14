Депутаты попросили прокуратуру проверить публикации в СМИ о росте жалоб на домашнее насилие во время карантина
Депутаты Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, Николай Земцов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о росте количества жалоб на домашнее насилие во время режима всеобщей изоляции
Депутаты Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, Николай Земцов, Владимир Крупенников и Инга Юмашева обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о росте количества жалоб на домашнее насилие во время режима всеобщей изоляции. Парламентарии считают, что такие заявления дискредитируют институт брака. Обращение депутатов опубликовал «Царьград».
Единороссы просят проверить статью РБК о том, что депутаты Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили правительство срочно принять меры из-за роста числа жалоб на домашнее насилие во время карантина. Народные избранницы сообщили, что в марте 2020 года на всероссийский телефон доверия для женщин поступило на 24% больше звонков, чем в феврале, когда режима самоизоляции еще не было.
Авторы обращения отметили, что заявления их коллег по Думе противоречит данным МВД о том, что первом квартале 2020 года число преступлений в семейной сфере, напротив, сократилось на 13%.
Милонов, Земцов, Крупенников и Юмашева считают, что подобные публикации могут сформировать недостоверную картину, которая порочит институт семьи и брака, а также подпадают под статью КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».
Оксана Пушкина назвала обратившихся к прокурору депутатов «доносчиками» и «мракобесами» и отметила, что официальная статистика МВД по домашнему насилию «несовершенна».
Напомним, что омбудсмен Татьяна Москалькова также сообщала о росте жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции.