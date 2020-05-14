Интернет заполонили фейковые сайты о получении «путинских» выплат на детей
В сети Интернет стали появляться фейковые сайты, которые якобы предлагают россиянам оформить заявку на получение детских выплат, обещанных президентом Владимиром Путиным
В сети Интернет стали появляться фейковые сайты, которые якобы предлагают россиянам оформить заявку на получение детских выплат, обещанных президентом Владимиром Путиным. Напомним, что размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
Так, специалисты компании «СерчИнформ» выявили уже 30 новых доменов в зоне .ru, эксплуатирующих тему «путинских» выплат. В доменных адресах используют вариации слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. В компании Infosecurity a Softline Company выявили минимум 70 фейковых сайтов госуслуг, сообщает «КоммерсантЪ».
С помощью фейковых сайтов злоумышленники собирают личные данные граждан и даже вынуждают их оплачивать несуществующие комиссии за «путинские» пособия.
Заявку на получение выплаты можно оформить только на сайте posobie16.gosuslugi.ru или в личном кабинете Пенсионного фонда.
За первые сутки после объявления о выплатах за этим пособием через портал «Госуслуги» обратились два миллиона россиян.