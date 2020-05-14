14 мая 10:44
Сотрудникам Сбербанка предложили поучаствовать в испытаниях вакцины против коронавируса
В корпоративном письме сотрудникам говорится, что в середине июня стартуют клинические испытания первого образца вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Фото: head.adm44.ru
Руководство Сбербанка предложило своим сотрудникам стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса COVID-19. В корпоративном письме сотрудникам говорится, что в середине июня стартуют клинические испытания первого образца вакцины, разработанной в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Отметим, что госбанк финансирует эту разработку.
Добровольцам нужно будет соблюдать двухнедельное ограничение контактов с потенциально инфицированными лицами до начала испытания, а также в течение всего срока исследования, который составляет 28 дней.
Нашлись ли среди сотрудников Сбербанка добровольцы, не сообщается.