14 мая 08:28
Депутаты от ЛДПР предложили убрать из Уголовного кодекса статью о оскорблении представителя власти
Депутаты Государственной думы от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов подготовили законопроект, который предлагает исключить из Уголовного кодекса РФ статью 319 «Оскорбление представителя власти»
Депутаты Государственной думы от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов подготовили законопроект, который предлагает исключить из Уголовного кодекса РФ статью 319 «Оскорбление представителя власти».
Либерал-демократы отметили, что статья 319 не предусматривает наказания в виде лишения свободы, поэтому ее нужно перенести в Кодекс об административных нарушениях.
За оскорбление представителя власти законодательством предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. В качестве альтернативных наказаний указаны обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до 1 года.