Депутат Лысаков попросил главу Совета безопасности разобраться с незаконной системой цифровых пропусков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к главе Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему цифровых пропусков, которая в условиях пандемии коронавируса действует в Москве, Московской области и других регионах
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к главе Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему цифровых пропусков, которая в условиях пандемии коронавируса действует в Москве, Московской области, Татарстане и некоторых других регионах.
Парламентарий заявил, что система электронных пропусков не имеет государственного статуса, а сбор персональных данных россиян нарушает их конституционные права. Кроме того, штрафы за отсутствие электронного пропуска являются незаконной коммерциализацией. Напомним, что в Москве штраф за отказ оформлять пропуск составляет 4 тысячи рублей.
Вячеслав Лысаков указал, что региональные власти не имеют права самостоятельно принимать решения относительно порядка сбора и обработки информации о персональных данных граждан. Таким образом, действующие системы электронных пропусков являются незаконными.
Г-н Лысаков также обратил особое внимание на то, что власти Москвы организовали сбор информации о передвижениях автомобилей и сотрудников силового блока, судей и прокуроров, а те «в добровольно-принудительном порядке» передали свои персональные данные мэрии, чтобы не получать штрафы с камер за нарушение режима самоизоляции, сообщает РБК.
Депутат сообщил, что руководитель главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков сообщил Верховного суду РФ о том, что полиция и мэрия заключили специальное соглашение, согласно которому правоохранители штрафуют граждан за нарушение режима изоляции в соответствии с местными законами, а не федеральными. При этом ВС РФ разъяснил, что привлекать к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности можно только в рамках КоАП России. Федеральное законодательство предусматривает наказание за нарушение режима самоизоляции только граждан, которым было выдано соответствующее предписание. Московские же законы предусматривают штрафы для всех.
Более того, федеральное законодательство не предусматривает вынесение штрафов с помощью камер с автоматической фото- и видеофиксацией, в власти Москвы и Московской области это делают.
«Это не просто вызов всей федеральной власти. Это планомерное волюнтаристские действия по установлению особого статуса Москвы в системе государственного строя России», - заявил Вячеслав Лысаков.