14 мая 08:00
Правительство продлило контракт с главой «Роснефти» Игорем Сечиным еще на пять лет
Российское правительство продлило контракт с Игорем Сечиным на управление «Роснефтью». Таким образом, он будет занимать должность главы государственной компании еще пять лет
Российское правительство продлило контракт с Игорем Сечиным на управление «Роснефтью». Таким образом, он будет занимать должность главы государственной компании еще пять лет.
«Ведомости» сообщают, что 14 или 15 мая состоится заседание совета директоров «Роснефти», в ходе которого будет принято решение о продлении контракта с г-ном Сечиным еще на пять лет, согласно директиве кабинета министров.
В самой «Роснефти» сведения о продлении контракта с Игорем Сечиным пока не прокомментировали.
Напомним, что Игорь Иванович возглавляет «Роснефть» с 2012 года.
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