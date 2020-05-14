В российских школах из-за коронавируса отменят общие перемены
В российских школах после возобновления работы отменят общие перемены по рекомендации Роспотребнадзора. Такая ограничительная мера предусмотрена в случае сохранения рисков дальнейшего распространения коронавируса
В российских школах после возобновления работы отменят общие перемены по рекомендации Роспотребнадзора. Такая ограничительная мера предусмотрена в случае сохранения рисков дальнейшего распространения коронавируса.
Администрации школ должны будут закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы школьники из разных классов по минимуму контактировали друг с другом.
Помимо этого Роспотребнадзор рекомендовал при хороших погодных условиях организовать максимальное пребывание детей на воздухе.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса школьникам продлили весенние каникулы, а затем перевели их на дистанционное обучение. Итоговые экзамены для учащихся девятых классов было решено отменить, а ЕГЭ перенести на более поздний срок.