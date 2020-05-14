14 мая 04:16
В России 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику
Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что не все умершие пациенты с коронавирусом вошли в официальную статистику, поскольку фактически смерть этих людей наступила из-за имеющихся у них других заболеваний
Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что около 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику. Это произошло из-за того, что фактически смерть этих людей наступила из-за имеющихся у них других заболеваний.
В ведомстве отметили, что 60% пациентов с подтвержденным COVID-19 кончались из-за «явных альтернативных причин», например, инфаркта миокарда, инсульта, онкологии, лейкоза и других смертельных заболеваний, сообщает «Дождь».
Таким образом, московские чиновники прокомментировали сообщения западных СМИ о занижении российскими властями статистики смертности от коронавирусной инфекции. По официальным данным, от COVID-19 в России умерли 2 212 человек, что в 7,4 раз ниже мировых показателей.