В Россию во время пандемии коронавируса ожидается прибытие новой партии «урановых хвостов»
По данным «Гринпис», в скором времени в порт Усть-Луги прибудет судно с 600 тоннами отвального гексафторида урана - побочного продукта обогащения урана. Затем радиоактивный груз отправят по железной дороге в Новоуральск
Активисты «Гринпис» в условиях режима всеобщей изоляции провели виртуальную акцию протеста против ввоза в Россию новой партии «урановых хвостов» из Германии. Акция приурочена к скорому прибытию в Ленинградскую область судна «Михаил Дудин» с 600 тоннами отходов обогащения урана.
По данным «Гринпис», в скором времени в порт Усть-Луги прибудет судно с 600 тоннами отвального гексафторида урана - побочного продукта обогащения урана. Затем радиоактивный груз отправят по железной дороге в Новоуральск на хранение. «Урановые хвосты» предназначаются для «Уральского электрохимического комбината», который входит в госкорпорацию «Росатом». Напомним, что именно руководство «Росатома» одобрило ввоз в Россию 12 тысяч тонн радиоактивных отходов из Германии.
С мая 2019 года компания Urenco раз в три недели отправляет в Ленинградскую область грузы с «урановыми хвостами». В марте отправку очередной партии отложили из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В апреле транспортировка возобновилась, хотя карантинные ограничения еще не сняты.