МИД России пожалуется в ООН на западные СМИ из-за обвинений в занижении смертности от COVID-19
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведомство также будет требовать от изданий Financial Times и The New York Times опровержения дезинформации о коронавирусе в России
Министерство иностранных дел России намерено обратиться в секретариат ООН к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру из-за публикаций в западных СМИ о том, что Россия якобы занижает данные по смертности от коронавируса.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ведомство также будет требовать от изданий Financial Times и The New York Times опровержения дезинформации о коронавирусе в России.
Российские дипломаты назвали сообщения в западных СМИ о занижении российским руководством данных о количестве летальных исходов от COVID-19 «фейком» и «антироссийской пропагандой».
По данным Financial Times, в Российской Федерации число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70% выше официальных данных.