Госдума приняла законопроект об электронном голосовании на выборах всех уровней
Депутаты Госдумы 13 мая в окончательном чтении приняли законопроект о проведении в 2020–2021 годах эксперимента по проведению электронного голосования на выборах всех уровней - от муниципального до федерального
Депутаты Госдумы 13 мая в окончательном чтении приняли законопроект о проведении в 2020–2021 годах эксперимента по проведению электронного голосования на выборах всех уровней - от муниципального до федерального. Эксперимент планируется провести в Москве, а само волеизъявление граждан будет проходить на портале государственных и региональных услуг.
В тексте законопроекта говорится, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы. При этом для участия в цифровых выборах столичным избирателям придется подать заявление через портал «Госуслуг» или mos.ru.
Авторы документы отмечают, что проведенный в Москве в сентябре 2019 года эксперимент по электронному голосованию «показал востребованность» у граждан такого формата волеизъявления.
Напомним, что на выборах в Мосгордуму электронное голосование проводилось только в одном избирательном округе. Победителем там стала кандидат от «Единой России», которая проиграла представителю оппозиции на реальных избирательных участках. В этой связи независимые кандидаты пытались оспорить итоге электронного голосования, но безуспешно.
Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов перед голосование по законопроекту о дистанционных выборах просил коллег «одуматься» и не принимать его. Этот документ парламентарий назвал «фиговым листком» для прикрытия «срамоты» и добавил, что такие действия властей приведут к «неизбежному краху».
Российская оппозиция изначально выступала против проведения электронного голосования на выборах любого уровня, поскольку оно будет использоваться властями для фальсификации результатов.