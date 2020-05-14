14 мая 00:24
Депутаты Госдумы стали носить на работу отпугивающие коронавирус значки
Депутаты Госдумы РФ после заражения COVID-19 нескольких своих коллег стали носить на одежде специальные значки в виде белого креста на черном фоне, которые якобы «отпугивают» коронавирус
Фото: Медуза
Депутаты Госдумы РФ после заражения COVID-19 нескольких своих коллег стали носить на одежде специальные значки в виде белого креста на черном фоне, которые якобы «отпугивают» коронавирус.
Во время пленарного заседания депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков поинтересовался, что за белые кресты носят на пиджаках парламентарии, в частности, глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что это специальные устройства, которые «отпугивают» коронавирус.
Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее носил на работу блокатор вирусов, который внешне напоминает бейдж. Однако «противовирусный» бейдж чиновнику не помог – он заразился коронавирусом и сейчас проходит лечение.