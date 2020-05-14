Глава Петербурга объяснил отказ бесплатно раздавать защитные маски слишком большим числом приезжих
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил отказ бесплатно раздавать жителям города средства индивидуальной защиты от вирусов в связи с введением обязательного масочного режима
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил отказ бесплатно раздавать жителям города средства индивидуальной защиты от вирусов в связи с введением обязательного масочного режима. Чиновник заявил, что в северной столице слишком много приезжих.
Вопрос о бесплатной выдаче гражданам защитных масок поднял депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский.
Глава северной столицы заявил, что комплекс из маски и пары защитных перчаток обойдется бюджету в 40 рублей. «Вчера мы приняли постановление не маски раздавать бесплатно, а деньги. В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» - заявил губернатор, слова которого приводит «Петербургский дневник».
Беглов заявил, что пенсионерам и малоимущим семьям из городской казны выделят по 800 рублей на покупку защитных масок и перчаток.