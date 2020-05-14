Россияне штурмуют отделения Пенсионного фонда, чтобы получить «путинские» выплаты
Жители некоторых российских регионов штурмуют отделения Пенсионного фонда в надежде как можно быстрее оформить «детские» выплаты, обещанные президентом Владимиром Путиным
Жители некоторых российских регионов штурмуют отделения Пенсионного фонда в надежде как можно быстрее оформить «детские» выплаты, обещанные президентом Владимиром Путиным. Многие граждане при этом не соблюдают социальную дистанцию в очередях и не надевают защитные маски.
Напомним, 11 мая Владимир Путин пообещал выплатить на детей от 3 до 15 лет включительно по 10 тысяч рублей. Сразу после этого граждане «обрушили» портал «Госуслуг», пытаясь оформить заявку на выплату.
12 мая в отделениях Пенсионного фонда с утра стали выстраиваться очереди из желающих получить «детские» деньги, хоя во многих городах еще действует режим всеобщей изоляции из-за пандемии коронавируса.
Десятки женщин штурмовали Пенсионные фонды в Барнауле, Саратове, Тольятти, Чите, Сочи и других городах. Примечательно, что в этих очередях совершенно не соблюдалась социальная дистанция, а многие были без защитных масок. Некоторые женщины стояли в очереди с детьми. В Смоленске у Пенсионного фонда также образовалась очередь, однако там люди оказались более сознательными и старались держать друг от друга дистанцию в 1,5 метра.
Между тем, сотрудники ПФР сообщали гражданам, что сами пока не знаю, как оформлять заявки на получение президентских выплат. Никаких инструкций на это счет им не поступало. В Пенсионном фонде напомнили, что оформить выплаты можно до 1 октября, однако многие люди ждать так долго не хотят.