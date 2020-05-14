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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
14 мая 00:03

В Северной Осетии учителей обязали сдать деньги на оказание помощи медикам

В Северной Осетии учителя сообщили, что чиновники заставляют их сдавать деньги на оказание помощи медицинским работникам и тем, кто остался без дохода из-за пандемии коронавируса

В Северной Осетии учителей обязали сдать деньги на оказание помощи медикам

В Северной Осетии учителя сообщили, что чиновники заставляют их сдавать деньги на оказание помощи медицинским работникам и тем, кто остался без дохода из-за пандемии коронавируса.

Директор одной из школ региона рассказал «Открытым медиа», что всем сотрудникам образовательных учреждений необходимо сдать в Минобразования свою суточную зарплату (примерно тысяча рублей). Деньги можно отдать наличными или подписать добровольный отказ от однодневной зарплаты.

Указание о сборе средств в поддержку врачей было дано в устной форме.

Сами педагоги рассказали, что их также обязывают пожертвовать часть средств в благотворительный фонд социальной поддержки «Иристон», который был создан после начала пандемии коронавируса по предложению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Глава фонда «Иристон» Дмитрий Дюбуа (он же депутат от «Единой России») заявил, что ему неизвестно о сборе средств с педагогов. В Министерстве образования региона данную информацию пока не прокомментировали.

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