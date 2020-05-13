Основателя компании Xiaomi раскритиковали за использование iPhone
Основателя и главу китайской компании Xiaomi Лэя Цзюня уличили в использовании смартфона конкурирующего бренда. Как оказалось, г-н Цзюнь использует iPhone
Основателя и главу китайской компании Xiaomi Лэя Цзюня уличили в использовании смартфона конкурирующего бренда. Как оказалось, г-н Цзюнь использует iPhone.
Подписчики бизнесмена в соцсети Weibo обратили внимание на то, что несколько опубликованных Цзюнем постов имели подпись «Опубликовано с iPhone».
Некоторые подписчики Лэя Цзюня отметили, что пользоваться продукцией не своей родной компании непозволительно для главы крупной IT-корпорации. Главу Xiaomi они обвинили в обмане покупателей продукции компании.
Позже г-н Цзюнь удалил посты, опубликованные им с «айфона», но затем перезалил их со смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Партнер основателя Xiaomi Пан Цзютан заявил, что Лэй Цзюнь «открыт к инновациям» и следит за развитием технологий, поэтому в использовании продукции конкурирующих производителей нет ничего страшного. Бизнесмен добавил, что Лэй Цзюнь и основатель Huawei Рен Женфей действительно пользуются гаджетами Apple.