13 мая 20:37
В Госдуме сообщили о заражении пятерых депутатов коронавирусной инфекцией
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя новость о пятерых заболевших депутатах, напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться самим и не заразить других
Пятеро депутатов Государственной думы заразились коронавирусом. Трое парламентариев лечатся дома, а двое – госпитализированы.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя новость о пятерых заболевших депутатах, напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться самим и не заразить других.
Имена заразивших депутатов Вячеслав Володин не назвал, но отметил, что один из них уже выписан.
При этом «Известия» сообщают, что коронавирусной инфекцией заразилась депутат Оксана Пушкина. Сама парламентарий призналась, что она одна из тех депутатов, о которых говорил Вячеслав Володин.
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