Врачи РКБ имени Куватова в Уфе потребовали возбудить уголовное дело против руководства
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководства больницы
Сотрудники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководства больницы и других должностных лиц, которые несут ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Башкирии. Обращение подписали 50 медиков.
Сотрудники РКБ имени Куватова сообщили, что в учреждении не было произведено разделение на «чистое» и «заразное» отделения, что привело к заражению коронавируса сотрудников и пациентов. Средства индивидуальной защиты доставили в больницу только на третьи сутки после введения карантина, сообщает портал Idelreal.org.
В конце марта среди пациентов РКБ произошла вспышка вирусной пневмонии, а позже выяснилось, что одна из умерших пациенток была заражена коронавирусом COVID-19. 6 апреля больница была закрыта на 14-дневный карантин - изолированными оказались более 600 пациентов и более 600 медработников. Однако эти ограничительные меры были введены с большим опозданием, поэтому зараженными коронавирусом оказались сотни пациентов и сотрудников больницы.
Медики также сообщили, что пациенты из других городов и районов после заражения в РКБ «увезли вирус обратно».
«Самым тяжким преступлением» со стороны руководства больницы и должностных лиц медики считают тот факт, что необеспечение требований санитарных правил, требований к должной организации труда медперсонала в условиях пандемии началось «задолго до объявления карантина 6 апреля». Начало эпидемии в Башкирии было пропущено, что привело к массовому заболеванию не только сотрудников и пациентов РКБ, но множества других людей, которые с ними контактировали.
Медики требуют возбуждения против руководства уголовного дела по статьям «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», «Нарушение требований охраны труда), 236 (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Халатность».