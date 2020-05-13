Российские власти отказались создавать русскую «Википедию» за 2 млрд рублей
Российское правительство отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии» на базе электронной версии Большой российской энциклопедии. Кабмин распорядился упразднить межведомственную рабочую группу
Российское правительство отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии» на базе электронной версии Большой российской энциклопедии. Стоимость этого проекта оценивалась в 2 млрд рублей.
Кабмин распорядился упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием российской «Википедии».
Российские власти озвучили намерение создать «конкурента» «Википедии» еще в 2016 году. Его основой должна была стать 35-томная Большая российская энциклопедия, созданная в 2004–2017 годах. В рамках реализации проекта планировалось дополнить и актуализировать 80 тысяч статей энциклопедии.
В 2020-2022 гг. правительство собиралось выделить около 1,7 млрд рублей на создание русской «Википедии». Всего на реализацию проекта было заложено почти 2 млрд рублей.