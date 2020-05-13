Владимир Путин раскритиковал министерства за отсутствие исполнительской дисциплины
Президент Владимир Путин раскритиковал министерства за недостаточную работу по оформлению дополнительных выплат медикам за лечение пациентов с коронавирусом и семьям с детьми
Президент Владимир Путин раскритиковал министерства за недостаточную работу по оформлению дополнительных выплат медикам за лечение пациентов с коронавирусом и семьям с детьми. Глава государства также заявил, что портал «Госуслуг» не справился с задачей по приему заявлений на выплату денег.
Что касается стимулирующих выплат медикам, они были осуществлены «далеко не во всех регионах», заявил Владимир Путин. «Стоило обратить на это внимание – и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу?», - возмутился глава государства и попросил заняться укреплением «исполнительской дисциплины».
Напомним, 11 мая Владимир Путин объявил о выплате семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в качестве поддержки граждан во время пандемии коронавируса. Россияне бросились оформлять эти выплаты на портале госуслуг, из-за чего в работе сервиса произошел сбой. Министерство цифрового развития позже сообщило о запуске специального сервиса для оформления выплаты на детей.