13 мая 15:32
Хоккеист из клуба «Северсталь» насмерть сбил велосипедиста
Представитель спортсмена Игорь Масленников сообщил, что велосипедист нарушил правила дорожного движения и ехал по неосвещенной трассе без световых отражателей
Фото: severstalclub.ru
Игрок хоккейного клуба «Северсталь» Егор Морозов насмерть сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Тольятти.
Представитель спортсмена Игорь Масленников сообщил РИА Новости, что велосипедист нарушил правила дорожного движения и ехал по неосвещенной трассе без световых отражателей.
«Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем», - отметил агент хоккеиста.
В правоохранительных органах аварию с участием хоккеиста пока не прокомментировали.