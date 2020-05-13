В ВТБ сообщили о новом виде мошенничества с возвратом средств за неиспользованные авиабилеты
Банк сообщил о мошенниках, которые под видом представителей авиакомпаний предлагают «клиентам» компенсации в виде ваучеров за авиабилеты, которые не были использованы из-за пандемии
Банк ВТБ сообщил о мошенниках, которые под видом представителей авиакомпаний предлагают «клиентам» компенсации в виде ваучеров за авиабилеты, которые не были использованы из-за пандемии коронавируса. Жертвы при «оформлении» ваучеров передают злоумышленникам данные, с помощью которых те крадут деньги с банковских карт.
По данным специалистов банка, мошенники используют популярную тему с возвратом средств за неиспользованные авиабилеты за счет выдачи ваучеров на следующий полет для хищения данных банковских карт граждан, а также их персональных данных.
Глава департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сообщил РБК, что мошенники представляются сотрудниками авиакомпаний, отправляют письма или обзванивают клиентов, которые планировали свои перелеты в текущем году. Злоумышленники предлагают купить у них ваучер, а в случае отказа обещают пассажиру решить вопрос с возвратом наличных средств за билет. В ходе обсуждения пассажир сообщает данные банковской карты для списания вознаграждения посреднику и код подтверждения от банка
Другие крупные банки сообщили, что таких случаев мошенничества они пока не фиксировали.