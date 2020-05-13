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13 мая 13:53

ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы

Министерство просвещения России приняло решение перенести сроки проведения Единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний срок. Точная дата проведения экзамена пока не выбрана

ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы

Министерство просвещения России приняло решение перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Точная дата проведения экзамена пока не выбрана.

В ведомстве сообщили, что из-за пандемии коронавируса ЕГЭ будут сдавать только те выпускники школ, которые собираются поступать в вуз. Остальным в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Также решено отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике для учащихся девятых классов. Итоговые оценки им поставят, исходя из годовых.

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