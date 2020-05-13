13 мая 13:40
В интернете появилась в продаже база данных клиентов службы доставки СДЭК
В СДЭК заявили, что никакой утечки данных клиентов не было. В компании пояснили, что личные данные собирают множество фирм, в том числе государственные агрегаторы, поэтому утечка данных могла произойти с любого из этих ресурсов
В онлайн-продаже появились персональные данные 9 миллионов клиентов службы доставки СДЭК. Базу предлагается купить за 70 тысяч рублей.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на Telegram-канал In4security сообщает, что в базе содержатся данные о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, в том числе их ИНН. Дата получения данных указана 8 мая 2020 года.
В СДЭК заявили, что никакой утечки данных клиентов не было. В компании пояснили, что личные данные собирают множество фирм, в том числе государственные агрегаторы, поэтому утечка данных могла произойти с любого из этих ресурсов.