Меню
Общество
Безопасность – ничто, бизнес – все
13 мая 13:40

В интернете появилась в продаже база данных клиентов службы доставки СДЭК

В СДЭК заявили, что никакой утечки данных клиентов не было. В компании пояснили, что личные данные собирают множество фирм, в том числе государственные агрегаторы, поэтому утечка данных могла произойти с любого из этих ресурсов

В интернете появилась в продаже база данных клиентов службы доставки СДЭК

В онлайн-продаже появились персональные данные 9 миллионов клиентов службы доставки СДЭК. Базу предлагается купить за 70 тысяч рублей.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на Telegram-канал In4security сообщает, что в базе содержатся данные о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, в том числе их ИНН. Дата получения данных указана 8 мая 2020 года.

В СДЭК заявили, что никакой утечки данных клиентов не было. В компании пояснили, что личные данные собирают множество фирм, в том числе государственные агрегаторы, поэтому утечка данных могла произойти с любого из этих ресурсов.

Материалы по теме
Эксперты предупредили россиян о начале волны массового телефонного спама
В интернет утекли данные 44 тысяч россиян, пожелавших взять кредит
В открытый доступ утекли персональные данные более миллиона клиентов микрофинансовых организаций
Сейчас на главной
Авторская колонка
«Показательный арест Быкова – понты ради понтов»
Утром 7 мая мой сокамерник возбуждённо окликнул меня: – Александр Вячеславович, смотрите, по «Вести 24» показывают задержание Анатолия Быкова в Красноярске. Прямо, как Вы и предсказывали!
Шестун Александр
В России сократилось количество новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России сократилось количество новых случаев заражения коронавирусом
В России после объявленного президентом окончания режима нерабочих дней сократилось количество новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 10 028 заболевших
Владимир Жириновский предложил сократить численность депутатов из-за коронавируса
депутаты
Владимир Жириновский предложил сократить численность депутатов из-за коронавируса
Лидер ЛДПР предложил в условиях пандемии коронавируса сократить в два раза численность российских депутатов. Политик отметил, что это позволит сэкономить средства
Кремль подготовил законопроект о проведении дистанционных выборов
выборы
Кремль подготовил законопроект о проведении дистанционных выборов
Кремлевские чиновники подготовили законопроект, который разрешит россиянам голосовать на выборах дистанционно. Проголосовать в числе прочего можно будет по почте
Саратовскую чиновницу уволили из-за комментария о «путинских» выплатах семьям с детьми
детские пособия
Саратовскую чиновницу уволили из-за комментария о «путинских» выплатах семьям с детьми
Лидия Бузовчук написала, что раньше никогда ни денег за рождение детей власти не давали, никаких материнских капиталов не было, но «жили как-то, не скулили», а сейчас рожающим «все должны и обязаны»
В московском метро защитные маски и перчатки продают с наценкой в 1800%
режим изоляции
В московском метро защитные маски и перчатки продают с наценкой в 1800%
В Москве 12 мая вступил в силу обязательный масочный режим. За отсутствие защитной маски и перчаток в общественных местах и транспорте граждан с 13 мая будут штрафовать на 4 тысячи рублей
Авторская колонка
Как наказать мошенников?
К счастью, попадаюсь нечасто, но и на старуху бывает проруха. Жутко бесит, что мошенничество поставлено «на поток» и за мной попадётся ещё много граждан. Дано: сеть сервисов по ремонту телефонов. У каждой точки по 20-30 отзывов на картах со средним рейтингом 4,5-4,7.
Бирман Вероника
Путин в пятый раз поднимет экономику России
экономика
Путин в пятый раз поднимет экономику России
Внимательные слушатели последней речи вождя заметили, что она вовсе не про отмену «нерабочих дней». Путин устал заниматься ковидом. И поскольку признаков ослабления эпидемии нет, то продлевать, видоизменять или отменять локдаун он предоставляет губернаторам
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией
коронавирус
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией
Сам Дмитрий Песков подтвердил информацию о своем заражении. Где именно он мог заразиться COVID-19, не сообщается. Известно, что сейчас пресс-секретарь Владимира Путина находится в больнице
Министерство туризма Таиланда анонсировало новый налог для туристов
туризм
Министерство туризма Таиланда анонсировало новый налог для туристов
Сбор будет взиматься с иностранных граждан, которые прибыли в страну воздушным, наземным или морским транспортом. Предполагается, что этот налог будет включен в стоимость билетов
В Москве заработала система «Карантин» для поиска нарушителей пропускного режима
цифровые пропуска
В Москве заработала система «Карантин» для поиска нарушителей пропускного режима
Замглавы ЦОДД Евгений Леглер рассказал, что система «Карантин» работает совместно со стационарными комплексами фото- и видеофиксации нарушений
Авторская колонка
Ренегаты, оппортунисты и политические проститутки
Совсем недавно исполнилось 150 лет со дня рождения Ленина. И я как-то задумался о том, что он оставил после себя и о том, как распорядились оставленным его наследники. Или те, которые объявили себя его наследниками
Авдерин Валерий
Начало туристического сезона в Крыму и на Кубани могут сдвинуть на август
туризм
Начало туристического сезона в Крыму и на Кубани могут сдвинуть на август
Начало туристического сезона в Краснодарском крае и в Крыму могут сдвинуть на июль или даже август в связи с пандемией коронавируса. Пока официальный запрет на работу гостиниц и других объектов размещения действует до 1 июня
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
оскорбление
В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
В Госдуму внесен законопроект, который вносит поправки в статью КоАП об оскорблениях. Документ предусматривает ужесточение штрафов по этой статье, а также расширение трактовки понятия «оскорбление» и признание публичным оскорбления через интернет
В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
Полностью выздоровели 43 512 пациентов с коронавирусом, скончались за весь период наблюдения 2 116 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 107 летальных исходов
В Петербурге в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Пять человек погибли
коронавирус
В Петербурге в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар. Пять человек погибли
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, произошел пожар. В результате происшествия погибли пять человек
В Приморском крае продлили срок действия карантинных ограничений, а на Сахалине ограничили въезд в регион
режим изоляции
В Приморском крае продлили срок действия карантинных ограничений, а на Сахалине ограничили въезд в регион
Олег Кожемяко продлил действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Чиновник отметил, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается сложной
Власти Турции отказались закрывать свои границы от иностранных туристов
Турция
Власти Турции отказались закрывать свои границы от иностранных туристов
Иностранным туристам по прилету в Турцию будут бесплатно выдавать защитные маски и проверять у них температуру тела с помощью тепловизоров. Также в портах прибытия будут работать дезинфекционные кабины