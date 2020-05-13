13 мая 12:59
Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении полетов с 1 июня
Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сообщила о поэтапном возобновлении работы. Перевозчик намерен возобновить полеты с 1 июня. Пока речь идет только о полетах по России, поскольку государственные границы остаются закрытыми
Авиакомпания-лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») сообщила о поэтапном возобновлении работы. Перевозчик намерен возобновить полеты с 1 июня. Пока речь идет только о полетах по России, поскольку государственные границы остаются закрытыми.
Средний тариф на перелеты будет в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В ближайшее время в продажу поступят билеты на рейсы по 73 российским маршрутам, сообщает РИА Новости.
Напомним, что «Победа» отменила все свои рейсы в конце марта из-за пандемии коронавируса. В компании тогда заявили, что полеты приостановлены до 31 мая.