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13 мая 12:54

Глава Крыма потребовал провести расследование по факту вспышки коронавируса в сакском обсерваторе

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по факту вспышки коронавируса в больнице города Саки, которая была перепрофилирована под обсерватор

Глава Крыма потребовал провести расследование по факту вспышки коронавируса в сакском обсерваторе

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по факту вспышки коронавируса в больнице города Саки, которая была перепрофилирована под обсерватор.

Губернатор сообщил «Интерфаксу», что за минувшие сутки коронавирусом заразились 30 человек. Из них 22 человека подхватили инфекцию в сакском обсерваторе. Среди заболевших – пациенты и медработники.

«Надо служебное расследование провести, почему в обсерваторе такое количество заразившихся», - сообщил Сергей Аксенов.

По данным крымского управления Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 7 пациентов и 15 медработников терапевтического отделения.

Также проводится служебное расследование по факту вспышки коронавируса в больнице курортного города Алушта. Там COVID-19 заразились десятки человек.

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