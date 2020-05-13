Глава Крыма потребовал провести расследование по факту вспышки коронавируса в сакском обсерваторе
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по факту вспышки коронавируса в больнице города Саки, которая была перепрофилирована под обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по факту вспышки коронавируса в больнице города Саки, которая была перепрофилирована под обсерватор.
Губернатор сообщил «Интерфаксу», что за минувшие сутки коронавирусом заразились 30 человек. Из них 22 человека подхватили инфекцию в сакском обсерваторе. Среди заболевших – пациенты и медработники.
«Надо служебное расследование провести, почему в обсерваторе такое количество заразившихся», - сообщил Сергей Аксенов.
По данным крымского управления Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 7 пациентов и 15 медработников терапевтического отделения.
Также проводится служебное расследование по факту вспышки коронавируса в больнице курортного города Алушта. Там COVID-19 заразились десятки человек.