Росздравнадзор приостановил использование отечественных аппаратов ИВЛ из-за двух пожаров в больницах
Росздравнадзор приостановил использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые были произведены с 1 апреля 2020 года на «Уральском приборостроительном заводе» (входит в «Ростех»)
Росздравнадзор приостановил использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые были произведены с 1 апреля 2020 года на «Уральском приборостроительном заводе» (входит в «Ростех»).
Соответствующее решение было принято после двух пожаров в больницах Москвы и Петербурга, в результате которых погибли шесть человек. Погибшие были пациентами с коронавирусной инфекцией, некоторые из них были подключены к аппаратам ИВЛ.
Согласно предварительным данным, причиной пожаров стали аппараты ИВЛ «Авента-М» российского производства. После этого, больницы Петербурга, Ленинградской области и Севастополя стали отказываться от аппаратов «Авента-М».
Представитель концерна КРЭТ «Радиоэлектронные технологии», в который входит «Уральский приборостроительный завод», сообщил, что специалисты компании сейчас разбирается в ситуации. В частности, рассматриваются версии о неисправности медоборудования, ветхости электросетей в больницах и несоблюдение мер противопожарной безопасности.
Также сообщается, что от аппаратов ИВЛ «Авента-М» стали отказываться власти американских штатов. Российские аппараты ранее были поставлены в США в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Пресс-секретарь агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези сообщила Reuters, что российские аппараты ИВЛ возвращают в качестве меры предосторожности.