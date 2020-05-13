Красноярская полиция передумала штрафовать изнасилованных девушек за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция передумала штрафовать за нарушение режима самоизоляции двух девушек, которые сообщил в правоохранительные органы об изнасиловании на улице
В Красноярске полиция передумала штрафовать за нарушение режима самоизоляции двух девушек, которые сообщили в правоохранительные органы об изнасиловании на улице.
Представитель оперштаба Красноярского края по борьбе с коронавирусом сообщил, что административная комиссия Свердловского района сообщила, что «штрафовать никого не будут», поскольку потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью.
Что касается подозреваемого в изнасиловании, то против него возбуждено пять уголовных дел.
Ранее сообщалось, что 22 апреля две девушки 17 и 18 лет сообщил в полицию об изнасиловании. Они рассказали, что на улице некий мужчина украл у них смартфоны и ювелирные украшения, после чего, угрожая применением силы, совершил в отношении обеих действия сексуального характера.
По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 56-летний мужчина. Также СМИ сообщали, что в отношении подозреваемого и потерпевших были составлены административные протоколы о нарушении режима всеобщей изоляции. В полиции заявили, что девушек вообще не должно было быть на улице.