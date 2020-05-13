В России сократилось количество новых случаев заражения коронавирусом
В России после объявленного президентом окончания режима нерабочих дней сократилось количество новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 10 028 заболевших. Общее число заразившихся составляет сейчас 242 271 человек
В России после объявленного президентом окончания режима нерабочих дней сократилось количество новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 10 028 заболевших. Общее число заразившихся составляет сейчас 242 271 человек.
По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки скончались 96 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего за весь период наблюдения умерли 2 212 человек.
В Москве за сутки выявили 4 703 новых случаев заражения (рекордно низкий показатель за последние недели). Всего в столице 126 004 заболевших.
В Подмосковье суточный прирост заразившихся составил 962 человека (всего 23 662), в Петербурге – 435 человек (8 485), в Нижегородской области – 271 (5 358), в Дагестане – 109 (2 997), в Свердловской области – 135 (2 298).