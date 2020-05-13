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13 мая 11:39

В Чечне от коронавируса скончался 37-летний заместитель главврача станции скорой помощи

Заместитель главврача станции скорой медицинской помощи Чеченской республики Рамзан Айдамиров скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

В Чечне от коронавируса скончался 37-летний заместитель главврача станции скорой помощи
Фото: amp.kavkaz-uzel.eu

Заместитель главврача станции скорой медицинской помощи Чеченской республики Рамзан Айдамиров скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

В региональном Минздраве сообщили, что Рамзан Айдамиров работал в городской больнице №4 Грозного. Он скончался 12 мая в возрасте 37 лет.

В ведомстве отметили, что Айдамиров был безупречным профессионалом и одним из самых ярких и ценных членов коллектива.

По данным на 13 мая, в Чеченской республике выявили 841 случай заражения коронавирусом. Девять человек скончались.

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