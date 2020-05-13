Российские силовики получат на вооружение стреляющие щиты со встроенными патронами
Российские силовые структуры могут получить на вооружение стреляющий щит «Легион». Сейчас испытания этого щита проводятся в НИИ «Прикладной химии» (НИИПХ), который входит в госкорпорацию «Ростех»
Российские силовые структуры могут получить на вооружение стреляющий щит «Легион». Сейчас испытания этого щита проводятся в НИИ «Прикладной химии» (НИИПХ), который входит в госкорпорацию «Ростех».
Заместитель управляющего директора НИИПХ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артем Муранов сообщил агентству ТАСС, что сейчас в интересах заказчика проводится комплекс испытаний.
Щит «Легион» был разработан еще в 2016 году на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения (травматический) «Оса». В щит встроен модуль с кассетой на 12 патронов нелетального действия (травматические, раздражающие и светозвуковые), а на рукоятке установлен тумблер. Силовик с помощью «Легиона» может и защитить себя и вести активную оборону.
Артем Муранов также сообщил, что стреляющий щит «Легион» заинтересовал заказчиков в США и Юго-Восточной Азии, после того как изделие было представлено на выставках «Армия-2019», «Интерполитех» и на нескольких международных выставках.