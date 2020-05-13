13 мая 10:47
В Махачкале скончался тренер женской сборной России по вольной борьбе
В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Магомед Алиомаров находился в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Был ли у него выявлен коронавирус, не сообщается
Фото: wrestcrimea.ru
В Махачкале скончался главный тренер сборной России по вольной борьбе среди женщин Магомед Алиомаров. Ему было 67 лет.
В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что Магомед Алиомаров находился в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Был ли у него выявлен коронавирус, не сообщается.
Магомед Алиомаров был назначен главным тренером сборной России по вольной борьбе в феврале 2019 года. В федерации отметили, что за этом время он сумел вернуть национальной команде лидирующее положение на международной арене. Так, под руководством Алиомарова сборная России заняла второе место на чемпионате мира 2019 и первое – на чемпионате Европы 2020.