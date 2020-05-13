13 мая 08:20
Владимир Жириновский предложил сократить численность депутатов из-за коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в условиях пандемии коронавируса сократить в два раза численность российских депутатов. Политик отметил, что это позволит сэкономить бюджетные средства и обеспечить соблюдение социальной дистанции в парламентах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в условиях пандемии коронавируса сократить в два раза численность российских депутатов. Политик отметил, что это позволит сэкономить бюджетные средства и обеспечить соблюдение социальной дистанции в парламентах.
Жириновский отметил, что при таком подходе можно будет проводить выборы в Законодательные собрания один раз в два-три года.
Выборы должны проводиться по следующей схеме – выборы в Госдуму, перерыв, выборы в региональные парламенты.