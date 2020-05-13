Кремль подготовил законопроект о проведении дистанционных выборов
Кремлевские чиновники подготовили законопроект, который разрешит россиянам голосовать на выборах дистанционно. Проголосовать в числе прочего можно будет по почте
Кремлевские чиновники подготовили законопроект, который разрешит россиянам голосовать на выборах дистанционно. Проголосовать в числе прочего можно будет по почте.
Издание «Проект» со ссылкой на источники в «Единой России», Госдуме и администрации президента сообщает, что дистанционное голосование могут провести в сентябре этого года, если к тому времени сохранится необходимость в ограничениях, введенных из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, опыт дистанционных выборов планируется использовать в ходе всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Подготовленный в администрации президента законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об основных гарантиях избирательных прав». Эти поправки разрешат Центральной избирательной комиссии проводить голосование по почте, электронное голосование и «другие формы проведения выборов вне избирательных участков». Дистанционно можно будет проводить в том числе выборы президента и депутатов Госдумы.