Врач подмосковной больницы решила уволиться из-за отсутствия средств защиты от вируса
В Московской области завотделением анестезиологии-реанимации Шаховской центральной районной больницы Валентина Нечипуренко записала видеообращение, в котором рассказала об уходе с работы из-за нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждении
В Московской области завотделением анестезиологии-реанимации Шаховской центральной районной больницы Валентина Нечипуренко записала видеообращение, в котором рассказала об уходе с работы из-за нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждении. Запись опубликовал LamagradTV.
В своем обращении медик заявила, что не хочет работать с тех условиях, которые создал Минздрав в Подмосковье. «Я не хочу быть источником распространения коронавирусной инфекции. Через наше отделение и больницу постоянно проходят больные и инфицированные - средств защиты нет», - заявила Валентина Нечипуренко.
Медик также рассказала, что медсестры вынуждены замачивать медицинские халаты в хлорке, а врачи носят их до тех пор, «пока они не истлеют», сообщает «Медиазона».
По словам женщины, в больнице коронавирусом заболели несколько врачей, но карантин в учреждении так и не был объявлен. Валентина Нечипуренко отметила, что отказывается работать в таких условиях и уходит на пенсию.