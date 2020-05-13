Главы Ненецкого АО и Архангельской области могут объявить об объединении регионов
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный планируют подписать меморандум о намерении вынести на референдум вопрос об объединении двух соседних регионов
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный планируют подписать меморандум о намерении вынести на референдум вопрос об объединении двух соседних регионов. Предполагается, что соответствующее заявление они публично сделают 13 мая в ходе антикризисного совещания.
По данным Znak.com, Александр Цыбульский и Юрий Бездудный сначала обсудят сложившуюся экономическую ситуацию в регионах, после чего заявят о намерении запустить процесс объединения.
Источник издания в администрации президента заявил, что в условиях экономического кризиса и падения цен на нефть объединение позволить НАО и Архангельской области «выжить и продолжить развитие».
Предполагается, что уже в начале июня депутаты регионов могут подписать обращение на имя президента России Владимира Путина с предложением об объединении регионов, а сам процесс может начаться после губернаторских выборов, то есть уже осенью.
Сейчас Ненецкий АО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области.