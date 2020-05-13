Саратовскую чиновницу уволили из-за комментария о «путинских» выплатах семьям с детьми
Лидия Бузовчук написала, что раньше никогда ни денег за рождение детей власти не давали, никаких материнских капиталов не было, но «жили как-то, не скулили», а сейчас рожающим «все должны и обязаны»
В Энгельсе в Саратовской области из-за комментария в социальной сети уволили и.о. директора государственного «Центра молодежных инициатив» Лидию Бузовчук. Чиновница неудачно прокомментировала новость о выплатах семьям с детьми по 10 тысяч рублей (на ребенка) в качестве поддержки во время пандемии коронавируса.
Лидия Бузовчук под именем Лидии Прозоровой написала, что раньше никогда ни денег за рождение детей власти не давали, никаких материнских капиталов не было, но «жили как-то, не скулили», а сейчас рожающим «все должны и обязаны». «И чем больше дают, тем больше хочется!», — написала Бузовчук в сообществе «Подслушано Энгельс».
Пользователи соцсети вычислили, что комментарий оставила и.о. директора государственного «Центра молодежных инициатив». В мэрии сообщили, чо проведут проверку по данному факту, а позже сообщили, что Лидия Бузовчук отправлена в отставку, сообщают «Свободные новости».