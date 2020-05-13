Госдума запретила участвовать в выборах осужденным по «дадинской» статье
Депутаты Госдумы 12 мая во втором чтении приняли законопроект, который запрещает баллотироваться на выборные должности лицам, ранее судимым по «дадинской» статье (212.1 УК, о неоднократном нарушении порядка проведения митингов)
Депутаты Госдумы 12 мая во втором чтении приняли законопроект, который запрещает баллотироваться на выборные должности лицам, ранее судимым по «дадинской» статье (212.1 УК, о неоднократном нарушении порядка проведения митингов). Участвовать в выборах также запрещается осужденным по статьям, которые применялись к фигурантам «московского дела».
Отметим, что изначально Госдума собиралась внести технические поправки в законы, которые регулируют выборный процесс. Однако ко второму чтению депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес поправку, которая запрещает участвовать в выборах людям с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые преступления средней тяжести до истечения пяти лет со дня снятия или погашения.
Речь идет о 50 статьях Уголовного кодекса. Среди них статья о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с помощью СМИ или интернета (по ней 3 года условно получил участник протестной акции Егор Жуков), статья применении насилия в отношении представителя власти (по ней осудили несколько участников летних протестов в Москве) и «дадинская» статья (по ней осудили активиста Константина Котова).
Также в этот списке вошли статьи «Убийство матерью новорожденного», «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» и «Незаконный оборот наркотиков».