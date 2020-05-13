Москвичи попросили оштрафовать Сергея Собянина за нарушение масочного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин нарушил обязательный масочно-перчаточный режим, который он сам же установил. 12 мая градоначальник во время осмотра места строительства станции метро «Кленовый бульвар» был в защитной маске, но без перчаток
Мэр Москвы Сергей Собянин нарушил обязательный масочно-перчаточный режим, который он сам же установил. 12 мая градоначальник во время осмотра места строительства станции метро «Кленовый бульвар» был в защитной маске, но без перчаток.
Напомним, ранее столичные чиновники пояснили, что с 12 мая граждан будут штрафовать не только за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах, но и за выполнение данного требования только на 50%. Если москвич будет в маске, но без перчаток, и наоборот, то его все равно оштрафуют.
Таким образом, Сергею Собянину должны выписать штраф за нарушение масочного режима.
Пользователи Twitter в комментариях под постом мэра о посещении стройки призывают выписать ему штраф в размере 4 тысяч рублей. «Роспотребнадзор, выпишите гражданину штраф за отсутствие перчаток, пожалуйста», - пишут россияне.
Пресс-секретарь Сергея Собянина Гульнара Пенькова в защиту своего шефа заявила, что строительная площадка не относится к общественным местам.